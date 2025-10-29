Klausel-Problem bei Sancho

Jadon Sancho (25) wird in dieser Saison nicht zu Manchester United zurückkehren. Laut der ‚Daily Mail‘ fehlt im Leihvertrag mit Aston Villa eine Rückholoption für den Winter, weshalb der Flügelspieler bis Sommer in Birmingham bleibt. Ärgerlich für die Verantwortlichen im Old Trafford, da diese einen Mangel an Offensivkräften wegen des bald stattfindenden Afrika Cups in Marokko zu befürchten haben.

Bryan Mbeumo (26), Amad Diallo (23) und Noussair Mazraoui (27) werden den Red Devils aufgrund des Turniers voraussichtlich fehlen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, blockt United deshalb auch Leihangebote für Kobbie Mainoo (20) und Joshua Zirkzee (24) ab. Sancho wiederum kommt bei Aston Villa bislang noch nicht in Tritt. Sein 45-minütiger Einsatz am Sonntag gegen Manchester City (1:0) war immerhin sein längster in der laufenden Premier League-Spielzeit.