Nächster Rückschlag für Pogba

Paul Pogba wird auch am kommenden Spieltag nicht sein Debüt für die AS Monaco feiern können. Der 32-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer nach seiner 18-monatigen Dopingsperre einen Vertrag im Fürstentum unterschrieb, absolvierte bislang noch keine Partie für seinen neuen Arbeitgeber. Nun zog er sich im Training eine Knöchelprellung zu und droht erneut auszufallen.

Monacos neuer Coach Sébastien Pocognoli erklärte vor dem Heimspiel gegen Paris FC: „Paul hat sich gestern im Training eine Knöchelverletzung zugezogen. Wir warten noch auf die Bestätigung des Schweregrads der Verletzung, aber ja, er wird morgen nicht dabei sein. Der Knöchel ist etwas verdreht, wir müssen noch weitere Untersuchungen abwarten. Er konnte das gestrige Training beenden, was positiv stimmt, aber wir müssen sicher sein, und heute konnte er seinen Fuß noch nicht zu 100 Prozent belasten.“ Pocognoli hofft, im Anschluss an die anstehende Länderspielpause dann endlich Pogba zurückgreifen zu können.