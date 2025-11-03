Bayerns Glücksfall mit Williams

Der FC Bayern kann sich mit der Verpflichtung von Luis Díaz glücklich schätzen. Der 28-jährige Linksaußen lässt zwar ab und zu mal eine Großchance liegen, ist aber im Wesentlichen bereits ein hervorragend integrierter Teil der erfolgreichen Münchner Truppe. Seine Scorerwerte (acht Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen) können sich ebenfalls sehen lassen.

Dabei war Díaz nicht unbedingt Bayerns erste Wahl im Sommer. Florian Wirtz (22) etwa ging lieber zum FC Liverpool. Und auch andere Hochkaräter wurden an der Säbener Straße gehandelt: darunter auch Nico Williams. Die Bayern und der FC Barcelona lieferten sich Berichten zufolge sogar einen Bieterwettbewerb. Die Münchner sollen Williams dabei zehn Millionen Euro netto pro Jahr in Aussicht gestellt haben.

Aus heutiger Perspektive darf festgestellt werden: Dass Williams am Ende überraschend seinen Vertrag bei Athletic Bilbao verlängerte, war für die Bayern und auch Barça ein Glücksfall. Denn in der laufenden Saison kommt der 23-jährige Linksaußen noch so gar nicht in Tritt.

Nur am ersten La Liga-Spieltag scorte Williams, da immerhin gleich dreifach. Doch bald darauf entwickelten sich beim spanischen Europameister Leistenprobleme. Williams setzte daher erstmal ein paar Wochen aus. So richtig erfolgreich war diese konservative Therapiemethode aber nicht.

Williams droht Operation

Williams wirkt noch immer gehemmt. Die ‚Sport‘ urteilt: „Wenn er denn mal spielt, bleibt seine Leistung weit hinter den Erwartungen zurück. Die Beschwerden im Leistenbereich hindern ihn daran, sein volles Potenzial auf dem Spielfeld auszuschöpfen.“

Das katalanische Blatt bringt daher auch eine Operation bei Williams ins Spiel. In diesem Fall droht ein Ausfall von drei Monaten. Ein Kelch, der an den Bayern, die statt Williams den bislang äußerst resistenten Díaz holten, vorübergeht.