Menü Suche
Kommentar 3
La Liga

Enthüllt: Barça-Einigung mit Vinicius

von Tristan Bernert - Quelle: ESPN
1 min.
Vinicius Junior im Trikot von Real Madrid @Maxppp

Der FC Barcelona stand in der Vergangenheit kurz vor der Verpflichtung von Vinicius Junior (25). In einem Interview mit ‚ESPN‘ erklärt Josep Bartomeu, der zwischen 2014 und 2020 Präsident des FC Barcelona war: „Vinicius war für den Verein interessant, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine vorläufige Einigung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Eingreifen von Real Madrid habe einen Deal dann zunichte gemacht: „Madrid hat möglicherweise ein besseres Angebot als Barça gemacht und Vinicius so bekommen.“ 2018 war Vini als 18-Jähriger von Flamengo zu Real gewechselt. Seitdem stand er 372 Mal für die Madrilenen auf dem Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Barcelona
Vinicius Junior

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelona Logo FC Barcelona
Vinicius Junior Vinicius Junior
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert