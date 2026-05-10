Enthüllt: Barça-Einigung mit Vinicius

Der FC Barcelona stand in der Vergangenheit kurz vor der Verpflichtung von Vinicius Junior (25). In einem Interview mit ‚ESPN‘ erklärt Josep Bartomeu, der zwischen 2014 und 2020 Präsident des FC Barcelona war: „Vinicius war für den Verein interessant, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine vorläufige Einigung.“

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Das Eingreifen von Real Madrid habe einen Deal dann zunichte gemacht: „Madrid hat möglicherweise ein besseres Angebot als Barça gemacht und Vinicius so bekommen.“ 2018 war Vini als 18-Jähriger von Flamengo zu Real gewechselt. Seitdem stand er 372 Mal für die Madrilenen auf dem Platz.