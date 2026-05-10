Heiße PSG-Gerüchte um Álvarez

Paris St. Germain arbeitet an der Verpflichtung von Julián Álvarez. Wie der PSG-nahe Insider ‚Djamel‘ berichtet, befindet sich PSG bereits seit mehreren Wochen in Verhandlungen mit dem Umfeld des Stürmers von Atlético Madrid. Álvarez sei der absolute Wunschspieler von PSG-Trainer Luis Enrique.

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Die Pariser setzen dem Bericht zufolge „alles daran“, den Argentinier im Sommer zu verpflichten. Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte um PSG und Álvarez gegeben – sogar schon vor dem Wechsel des 26-Jährigen zu Atlético im Sommer 2024. Sein Vertrag läuft noch bis 2030.