Bayerns Mutmacher-Plan mit Davies

Beim FC Bayern darf man sich langsam, aber sicher auf die Rückkehr von Alphonso Davies (25) vorbereiten. Angedacht ist ein vollständiger Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining im Anschluss an die kommende Länderspielpause, berichtet die ‚Abendzeitung‘.

Ob Davies dann schon beim Heimspiel am 22. November gegen den SC Freiburg mitwirken kann, ist offen. Fakt ist: Der Bedarf auf der Linksverteidiger-Position ist vorhanden, zuletzt half dort der gelernte Mittelfeldspieler Tom Bischof (20) aus, auch Rechtsfuß Konrad Laimer (28) wird regelmäßig auf die gegenüberliegende Seite beordert.

Davies gibt Bayern-Trainer Vincent Kompany also zeitnah eine weitere Option. Vor allem das immense Tempo des Kanadiers wird dem ohnehin so erfolgreichen Spiel des Rekordmeisters nochmal eine neue Dimension geben.