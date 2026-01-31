Schalke-Profi suspendiert

Zaid Tchibara wird bei der anstehenden Partie gegen den VfL Bochum (Samstag, 13 Uhr) nicht im Aufgebot stehen. Wie Schalke 04 offiziell mitteilt, wurde der 19-Jährige aus disziplinarischen Gründen gestrichen. Für ihn rückt Johannes Siebeking in den Kader der Königsblauen.

Grund für die Suspendierung ist laut den Knappen eine Verspätung zur heutigen Mannschaftssitzung. Für den Angreifer ist die Maßnahme besonders bitter, da er erst am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:2) seinen ersten Saisoneinsatz für die Profis absolviert hatte.