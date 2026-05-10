Inter: Was macht Mkhitaryan?

Die Karriere von Henrikh Mkhitaryan neigt sich dem Ende entgegen. Laut Fabrizio Romano wird der 37-Jährige zeitnah entscheiden, ob er bei Inter Mailand noch eine Saison dranhängt oder die Karriere beendet. Seit Februar ziehe er auch das letztgenannte Szenario in Betracht.

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Der zentrale Mittelfeldspieler ist seit vier Jahren bei den Nerazzurri und stand im vergangenen Jahr im Finale der Champions League. Auch in dieser Saison ist der ehemalige Dortmunder bei Inter gesetzt und feiert den zweiten Meistertitel.