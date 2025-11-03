Barça will Mega-Talent

Der FC Barcelona streckt die Fühler nach dem französischen Ausnahmetalent Laciné Megnan-Pavé aus der U17 des HSC Montpellier aus. Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge will der spanische Spitzenklub den 15-Jährigen ebenso wie der FC Arsenal an Bord holen.

Megnan-Pavé ist U16-Nationalspieler und in der Offensive beheimatet. Gerne zieht er in Robben-Manier von der rechten Außenbahn nach innen und vollstreckt mit seinem starken linken Fuß. Die Bilanz: 15 Tore und zwölf Assists in 24 Partien.