La Liga

Barça will Mega-Talent

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport
In der Jugendakademie La Masia entwickelt der FC Barcelona seine Talente @Maxppp

Der FC Barcelona streckt die Fühler nach dem französischen Ausnahmetalent Laciné Megnan-Pavé aus der U17 des HSC Montpellier aus. Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge will der spanische Spitzenklub den 15-Jährigen ebenso wie der FC Arsenal an Bord holen.

Megnan-Pavé ist U16-Nationalspieler und in der Offensive beheimatet. Gerne zieht er in Robben-Manier von der rechten Außenbahn nach innen und vollstreckt mit seinem starken linken Fuß. Die Bilanz: 15 Tore und zwölf Assists in 24 Partien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
La Liga
Ligue 1
Premier League
Barcelona
Arsenal
Montpellier

