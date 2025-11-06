Bundesliga-Interesse: Glatzel macht dem HSV Druck

Mit seiner aktuellen Situation beim Hamburger SV kann Robert Glatzel (31) verständlicherweise nicht zufrieden sein. 58 Einsatzminuten verteilt auf sechs Spiele stehen in der Bundesliga auf dem Konto des Mittelstürmers. An dem in der Liga noch torlosen Ransford Königsdörffer (24) ist kein Vorbeikommen.

Und das sorgt bei Glatzel für Unverständnis, berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘. Insbesondere mit Blick auf das mittlerweile wie für ihn gemachte sehr ballbesitz- und flankenlastige Spiel des Aufsteigers wünsche sich der 1,93-Meter-Angreifer eine faire Chance.

Union lauert

Laut ‚Abendblatt‘ wurde den HSV-Verantwortlichen dieser Wunsch zu Wochenbeginn auch von Glatzes neuer Berateragentur vermittelt. „Sein neues Management erhöht den Druck“, heißt es bei der Regionalzeitung. Dennoch sei Glatzels Priorität ein Verbleib in Hamburg, sollte er denn wieder regelmäßiger spielen.

Eine Alternative könnte sich für den vertraglich bis 2027 gebundenen Glatzel andernfalls in der Hauptstadt bieten. Union Berlin beobachtet den HSV-Stürmer, berichtete in der vergangenen Woche die ‚Berliner Zeitung‘. Ob diese Spur heißer wird, dürfte stark an Glatzels künftigen Einsatzzeiten hängen.