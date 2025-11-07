FC Bayern: Freund schwärmt von Kompany

Dass der FC Bayern aktuell kaum zu schlagen scheint, liegt auch an der hervorragenden Arbeit von Trainer Vincent Kompany. Sportdirektor Christoph Freund zeigt sich deshalb im Gespräch mit ‚Sky‘ begeistert: „Er hat einen fantastischen Charakter, er ist ein fantastischer Mensch. Es ist immer ein Vergnügen, mit ihm zu sprechen, Dinge mit ihm zu diskutieren und ihm zuzuhören. Er ist ein intelligenter Mann, der viel über Fußball und auch über das Leben im Allgemeinen nachdenkt. Deshalb ist es etwas ganz Besonderes, dass er bei uns ist. Er ist wirklich ein außergewöhnlicher Trainer für den FC Bayern.“

Seit 2024 steht Kompany beim deutschen Rekordmeister an der Seitenlinie. Aktuell reitet der 39-Jährige mit seiner Mannschaft auf einer Euphoriewelle. Dass die Liaison zwischen Kompany und den Bayern noch lange anhält, entspricht auch Freunds Wunsch: „Ich bin von ganzem Herzen überzeugt, dass er wirklich der perfekte Trainer für den FC Bayern ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn er dem FC Bayern noch sehr lange erhalten bliebe. Er bringt alles mit, was dazu nötig ist.“ Vor 17 Tagen verlängerte der Coach seinen Vertrag an der Säbener Straße bis 2029.