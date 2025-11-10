Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Bundesliga-Interesse an Coulibaly

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Karim Coulibaly im Werder-Trikot @Maxppp

Werder Bremen muss sich mit einem weiteren Interessenten für Karim Coulibaly auseinandersetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich Eintracht Frankfurt nach dem Innenverteidiger erkundigt. Auch andere nicht genannte Bundesligisten haben den 18-Jährigen dem Bezahlsender zufolge auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coulibaly ist derzeit aus der Viererkette am Osterdeich nicht wegzudenken. Zuletzt sollen Scouts des FC Burnley den Linksfuß beobachtet haben. Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Frankfurt
Karim Coulibaly

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Karim Coulibaly Karim Coulibaly
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert