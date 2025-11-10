Werder: Bundesliga-Interesse an Coulibaly

Werder Bremen muss sich mit einem weiteren Interessenten für Karim Coulibaly auseinandersetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich Eintracht Frankfurt nach dem Innenverteidiger erkundigt. Auch andere nicht genannte Bundesligisten haben den 18-Jährigen dem Bezahlsender zufolge auf dem Zettel.

Coulibaly ist derzeit aus der Viererkette am Osterdeich nicht wegzudenken. Zuletzt sollen Scouts des FC Burnley den Linksfuß beobachtet haben. Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2029.