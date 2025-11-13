Menü Suche
Kommentar
La Liga

Robinho-Sohn auf dem Sprung nach Europa?

von Daniel del Federico - Quelle: Globo
Robinho Jr. im Trikot des FC Santos @Maxppp

Robinho Junior, Sohn des ehemaligen Real Madrid- und ManCity-Flügelspielers Robinho (41), hat sich in den Fokus von Espanyol Barcelona gespielt. Wie ‚Globo‘ berichtet, hat der Tabellensechste aus Spanien den 17-Jährigen kontaktiert, um die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers zu prüfen. Der Offensivakteur ist einer der Lichtblicke beim abstiegsgefährdeten FC Santos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Robinho Junior steht beim brasilianischen Erstligisten noch bis 2027 unter Vertrag und kam in dieser Saison zu zehn Pflichtspieleinsätzen. Teamkollege Neymar (33) stand übrigens schon mit Robinho Juniors Vater zusammen für Brasilien auf dem Platz. Dieser sitzt allerdings seit März 2024 im Gefängnis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Espanyol
Santos
Robson de Souza Junior

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Espanyol Logo Espanyol Barcelona
Santos Logo Santos FC
Robson de Souza Junior Robson de Souza Junior
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert