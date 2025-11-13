Robinho-Sohn auf dem Sprung nach Europa?

Robinho Junior, Sohn des ehemaligen Real Madrid- und ManCity-Flügelspielers Robinho (41), hat sich in den Fokus von Espanyol Barcelona gespielt. Wie ‚Globo‘ berichtet, hat der Tabellensechste aus Spanien den 17-Jährigen kontaktiert, um die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers zu prüfen. Der Offensivakteur ist einer der Lichtblicke beim abstiegsgefährdeten FC Santos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Robinho Junior steht beim brasilianischen Erstligisten noch bis 2027 unter Vertrag und kam in dieser Saison zu zehn Pflichtspieleinsätzen. Teamkollege Neymar (33) stand übrigens schon mit Robinho Juniors Vater zusammen für Brasilien auf dem Platz. Dieser sitzt allerdings seit März 2024 im Gefängnis.