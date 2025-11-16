Einigung bei Tomori

Abwehrspieler Fikayo Tomori wird in Kürze einen neuen Vertrag beim AC Mailand unterzeichnen. Nach Informationen der ‚Tuttosport‘ haben sich die Parteien auf bis 2029 gültiges Arbeitspapier mitsamt Gehaltsanpassung geeinigt. Zeitnah wolle man den Deal besiegeln und offiziell bekanntgeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tomoris bisheriger Vertrag läuft 2027 aus. Vor knapp viereinhalb Jahren war der schnelle Innenverteidiger für 35 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Rossoneri gekommen. In den vergangenen Wochen verlor Tomori zwar seinen zuvor sicheren Stammplatz, spielt aber in den Zukunftsplanungen der Italiener weiterhin eine große Rolle.