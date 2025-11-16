Nagelsmann spricht über Adeyemi-Skandal

Julian Nagelsmann hat sich zum Verfahren gegen Karim Adeyemi wegen unerlaubten Waffenbesitzes geäußert. Er habe bereits mit dem Angreifer von Borussia Dortmund gesprochen, viel mehr wolle er allerdings nicht preisgeben, verriet der Bundestrainer auf der heutigen DFB-Pressekonferenz. „Das ist eine Thematik, die Raum einnimmt und Zeit beansprucht“, so Nagelsmann, „das Thema ist vor so einem bedeutenden Spiel für uns alle und den deutschen Fußballband ein bisschen zu groß. Deswegen werde ich weitere Nachfragen nicht kommentieren – egal, in welche Richtung.“

Adeyemi erhält einen Eintrag ins Bundeszentralregister, vorbestraft wird er nicht sein. Hinzu kommt eine saftige Geldstrafe, 450.000 Euro gehen an die Staatskasse. Die Summe richtet sich nach der Höhe des Nettoeinkommens. Polizeibeamte hatten beim 23-jährigen Nationalspieler einen Schlagring und einen Taser sichergestellt.