Terzic bestätigt spannende Anfragen

Mehrere italienische Klubs haben bei Edin Terzic angefragt. „Was ich sagen kann, ist, dass es Interesse von einigen italienischen Klubs gab, aber ich werde nicht sagen, welche“, bestätigte der Übungsleiter die Gerüchte auf einer Konferenz. Unter anderem Juventus Turin und die AS Rom wurden mit Terzic in Verbindung gebracht.

Zudem betonte der Coach, dass er bereit für eine Rückkehr auf die Trainerbank ist: „Ein Trainer kann in seinem Leben nicht warten, er muss bereit sein.“ Seit seinem Abschied als Trainer von Borussia Dortmund im Sommer 2024 ist der 43-Jährige ohne Verein.