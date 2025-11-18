BVB: Can packt über Leidenszeit aus

Emre Can ist heilfroh, nach langer Leidenszeit endlich wieder für Borussia Dortmund auf dem Platz stehen zu können. „Es war keine schöne Zeit, da muss ich gar nicht drum herumreden. Vor allem mental muss man extrem stark bleiben. […] Es war sehr, sehr kompliziert, ich hatte in meiner Reha einige Rückschläge. […] Trotzdem war ich immer positiv, auch die Jungs haben mir sehr geholfen und waren wichtig für mich“, lässt der 31-Jährige gegenüber vereinseigenen Medien durchblicken.

Ganze sieben Monate war Can aufgrund einer nicht näher benannten Verletzung ausgefallen. Am vergangenen Wochenende feierte der Kapitän dann ein starkes Startelf-Comeback gegen den Hamburger SV (1:1). In dieser Saison hat er noch viel vor. „Ich hoffe sehr, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein werden, dass wir alle gesund bleiben und dass wir am Ende der Saison mal was in den Händen halten können“, so der Defensivallrounder.