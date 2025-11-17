DFB-Junior Odogu vor Milan-Abflug

Abwehrspieler David Odogu steht beim AC Mailand vor einem schnellen Abgang. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, soll der 19-Jährige im Winter verliehen werden. Vereine aus der Serie A sollen die Rossoneri als mögliche Abnehmer dabei bevorzugen.

Am Deadline Day war der deutsche U20-Nationalspieler für sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Mailand gewechselt, spielt dort aber keine Rolle. Lediglich elf Minuten im Pokal hatte Massimiliano Allegri dem Youngster im September gegönnt, sogar in der Zweitvertretung musste Odogu schon spielen. Die Rossoneri fahnden stattdessen nach einem Spieler, der sofort weiterhelfen kann und ziehen eine Rückkehr von Thiago Silva (41) in Betracht.