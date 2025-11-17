Menü Suche
Kommentar
Serie A

DFB-Junior Odogu vor Milan-Abflug

von Dominik Sandler - Quelle: La Repubblica
1 min.
David Odogu vor dem Warm-Up am Spieltag @Maxppp

Abwehrspieler David Odogu steht beim AC Mailand vor einem schnellen Abgang. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, soll der 19-Jährige im Winter verliehen werden. Vereine aus der Serie A sollen die Rossoneri als mögliche Abnehmer dabei bevorzugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Deadline Day war der deutsche U20-Nationalspieler für sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Mailand gewechselt, spielt dort aber keine Rolle. Lediglich elf Minuten im Pokal hatte Massimiliano Allegri dem Youngster im September gegönnt, sogar in der Zweitvertretung musste Odogu schon spielen. Die Rossoneri fahnden stattdessen nach einem Spieler, der sofort weiterhelfen kann und ziehen eine Rückkehr von Thiago Silva (41) in Betracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Wolfsburg
Mailand
David Odogu

Weitere Infos

Serie A Serie A
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Mailand Logo AC Mailand
David Odogu David Odogu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert