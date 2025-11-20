Top-Torjäger: Bundesliga-Duo will Vogt

Schweizer Spieler zieht es mit Vorliebe in die Bundesliga. Schließlich ist es vom Nachbarland aus nicht weit in die Heimat, auch mit einer Sprachbarriere muss man sich nicht herumschlagen. Führt auch der Weg von Alessandro Vogt ins deutsche Oberhaus?

Wie ‚Sky‘ berichtet, bemühen sich der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim um den Stürmer, der aktuell für den FC St. Gallen auf Torejagd geht. Der Preis wäre überschaubar, in dem bis 2029 datierten Vertrag des 20-Jährigen ist eine Ausstiegsklausel von knapp 2,7 Millionen Euro verankert.

In der Super League führt der Schweizer U21-Nationalspieler die Torschützenliste mit acht Treffern aus zwölf Spielen an. Mit seinen 1,88 Meter bringt der Rechtsfuß eine gute körperliche Präsenz mit, weiß zudem mit seiner Technik zu überzeugen.