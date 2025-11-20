Hoffenheim: Kramaric-Gespräche stehen an

Andrej Kramaric könnte seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim erneut verlängern. Der ‚kicker‘ berichtet, dass im Winter die Vertragsgespräche wieder aufgenommen werden sollen, nachdem diese im Frühjahr ergebnislos abgebrochen wurden. Von beiden Seiten besteht der Wunsch, die Entwicklung der neu formierten TSG sowie die Konkurrenzsituation des Kroaten mit Muhammed Damar (21) abzuwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kramaric feiert im Januar sein zehnjähriges Jubiläum im Kraichgau. Der Vize-Weltmeister von 2018 bestritt 337 Spiele für den Bundesligisten, in denen er 147 Tore erzielte. In Sinsheim ist er mittlerweile Identifikationsfigur und Rekordtorschütze des Vereins. Der 34-Jährige hofft auf eine langfristige Verlängerung seines Arbeitspapiers und eine anschließende Tätigkeit im Klub, während der aktuelle Tabellensechste eher ein kurzfristigeres Engagement im Sinn hat.