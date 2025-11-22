Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wechsel-Finale um Schicker

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Andreas Schicker saß schon mal Probe @Maxppp

Ob Andreas Schicker bald Sportdirektor beim VfL Wolfsburg wird, soll in Kürze geklärt sein. Laut ‚Sky‘ finden am heutigen Samstag weitere Gespräche mit der TSG Hoffenheim statt. Schicker und seine rechte Hand Paul Pajduch wollen den Wechsel in die Autostadt, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse nennt ‚Sky‘ mittlerweile drei Millionen Euro und damit eine Million mehr als zuletzt. Die finale Entscheidung soll heute oder spätestens morgen gefällt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Hoffenheim

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert