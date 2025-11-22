Wechsel-Finale um Schicker

Ob Andreas Schicker bald Sportdirektor beim VfL Wolfsburg wird, soll in Kürze geklärt sein. Laut ‚Sky‘ finden am heutigen Samstag weitere Gespräche mit der TSG Hoffenheim statt. Schicker und seine rechte Hand Paul Pajduch wollen den Wechsel in die Autostadt, heißt es.

Als Ablöse nennt ‚Sky‘ mittlerweile drei Millionen Euro und damit eine Million mehr als zuletzt. Die finale Entscheidung soll heute oder spätestens morgen gefällt werden.