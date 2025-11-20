BVB: Die Zahlen zum Adeyemi-Angebot

Karim Adeyemi dürfte sich im Fall einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund über eine Gehaltserhöhung freuen. Laut ‚Sky‘ würde sein Monatssalär von aktuell 475.000 auf dann 600.000 Euro ansteigen. Dies entspräche einem Jahreseinkommen von insgesamt 7,2 Millionen Euro. Dem Bezahlsender zufolge will der BVB allerdings davon absehen, den 23-Jährigen in die Topverdienerriege aufsteigen zu lassen.

Zufriedenstellend ist die aktuelle Offerte von Borussia Dortmund für Adeyemi aber nicht. Der Angreifer liebäugelt mit einem Wechsel im kommenden Sommer. Manchester United und der FC Arsenal zeigen Interesse, zuletzt wurde auch der FC Chelsea gehandelt. In Dortmund erhofft man sich bis zu 80 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist.