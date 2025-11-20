Bayern und BVB aufgepasst: Smit bald vom Markt?

Bei zahlreichen Topklubs steht Kees Smit auf dem Zettel. Unter anderem sind Real Madrid und der FC Barcelona im Rennen, aus der Bundesliga wollen der FC Bayern und Borussia Dortmund den zentralen Mittelfeldspieler von AZ Alkmaar verpflichten. Der Poker um den 19-Jährigen wird nun immer heißer.

Laut ‚The Daily Briefing‘ hat Manchester United den niederländischen U21-Nationalspieler kontaktiert. „Christopher Vivell (Uniteds Leiter der Scouting-Abteilung, Anm. d. Red.) diskutiert bereits seit einiger Zeit intern über Smit und hat auch Kontakt zu dem Spieler aufgenommen, um die Möglichkeit eines Wechsels auszuloten“, wird eine anonyme Quelle zitiert.

Direkten Kontakt zwischen den Klubs habe es allerdings noch nicht gegeben. Smit wird Alkmaar nach dieser Saison aller Voraussicht nach verlassen. Beim aktuellen Tabellendritten der Eredivisie hat man sich bereits mit einem Abgang abgefunden. Smit, vertraglich bis 2028 gebunden, soll zum neuen Rekordverkauf avancieren.

„Bei AZ Alkmaar ist man sich bewusst, dass Smit Angebote erhalten dürfte, und man ist nun bereit, ihn im nächsten Sommer bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen“, so die Quelle weiter, die von einer potenziellen Ablöse von umgerechnet rund 28 Millionen Euro gehört hat und meint: „Es würde mich nicht wundern, wenn man sich bereits im Januar auf einen Transfer einigen und ihn dann im Sommer abschließen würde.“