Zwei Transfer-Duelle zwischen Bayern und BVB

In der aktuellen Bundesliga-Saison ist der FC Bayern für Borussia Dortmund außer Reichweite. Lediglich auf dem Transfermarkt kommen sich die beiden Traditionsklubs in die Quere.

von Lukas Weinstock
Kees Smit

Kees Smit (19) ist eines der aufstrebendsten Talente im europäischen Fußball. Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman zieht sogar schon Vergleiche zu Barça-Superstar Pedri (22). Logischerweise haben es zahlreiche Topklubs wie Real Madrid und der FC Barcelona auf Smit abgesehen.

Auch das Interesse aus der Bundesliga ist verbrieft. Um welche Klubs es sich jedoch handelt, war bislang nicht durchgesickert. Die ‚Daily Mail‘ bringt nun Licht ins Dunkel. Der englischen Tageszeitung zufolge haben der FC Bayern und Borussia Dortmund den niederländischen Mittelfeldakteur ins Visier genommen.

Smit steht noch bis 2028 bei AZ Alkmaar unter Vertrag, ein Abgang im kommenden Sommer wird aber angesichts seiner starken Leistungen immer wahrscheinlicher. Als Ablöse sind 23 Millionen Euro im Gespräch.

Auch De Cat im Fokus

Neben Smit hat es auch Nathan De Cat sowohl den Münchnern als auch dem BVB angetan. Beim Rekordmeister könnte der 17-Jährige perspektivisch die Nachfolge von Leon Goretzka (30) übernehmen, bei der Borussia ist Sportdirektor Sebastian Kehl großer Fan des Belgiers vom RSC Anderlecht.

