Toppmöller macht Götze Hoffnungen

Dino Toppmöller stellt Mario Götze einen neuen Vertrag in Aussicht. Der ‚kicker‘ berichtet, dass erste Gespräche im Winter stattfinden sollen. Der Eintracht-Trainer zeigt sich offen für einen Verbleib des 33-Jährigen: „Wenn Mario so spielt wie zuletzt und wie auch im Frühjahr, dann wäre jeder Trainer froh, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Götze spielt seit 2022 für die Frankfurter und war bis zu seiner Verletzung im April gegen Tottenham Hotspur einer der Schlüsselspieler. Der Weltmeister von 2014 durfte zuletzt vermehrt in der Startelf ran und soll schrittweise an seine frühere Form herangeführt werden. „Wenn ich sehe, mit welchem Fleiß und mit welcher Freude er trainiert, können wir uns auf den Mario freuen, den wir auch im Frühjahr gesehen haben“, sagt Toppmöller.