Atlético: Sörloth im Winter weg?

von David Bollmann - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Sörloth bemüht @Maxppp

Angreifer Alexander Sörloth zieht in Erwägung, Atlético Madrid bereits im Winter zu verlassen. Laut dem türkischen Reporter Yagiz Sabuncuoglu ist der ehemalige Leipziger unzufrieden mit seiner Spielzeit und deshalb offen für eine Luftveränderung.

Mit 24 Toren in der vergangenen Spielzeit hatte sich Sörloth zu einem Schlüsselspieler bei den Rojblancos entwickelt. Trotzdem kam er in der laufenden Saison bisher in 14 möglichen Spielen lediglich auf sechs Startelfeinsätze, durfte nur einmal über 90 Minuten ran. Nun ist der Mittelstürmer, der 2024 für 32 Millionen Euro vom FC Villarreal gekommen war und bis 2028 bei Atlético unter Vertrag steht, auf der Suche nach einem Verein, bei dem er eine tragende Rolle einnehmen kann. Fenerbahce soll Interesse zeigen, in der Türkei spielte Sörloth in der Vergangenheit bereits für Trabzonspor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
