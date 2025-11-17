Menü Suche
Kommentar
Serie A

Mit 41: Thiago Silva zurück nach Europa?

von Dominik Sandler - Quelle: La Repubblica
Thiagol Silva im Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft @Maxppp

Innenverteidiger Thiago Silva könnte mit 41 Jahren noch einmal den Weg zurück nach Europa wagen. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, erwägt der AC Mailand, den Brasilianer im Winter zurückzuholen. Bei den Rossoneri werde seit Wochen über diese Möglichkeit gesprochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund dafür ist unter anderem, dass DFB-Junior David Odogu (19), der vom VfL Wolfsburg gekommen war, noch zu weit weg von der Startelf ist. Silva war vor 16 Jahren von Fluminense nach Mailand gewechselt, wo er dreieinhalb erfolgreiche Jahre verbrachte. Im Spätherbst seiner Karriere könnte Silva jetzt noch einmal zurückkehren. Aktuell kicker er in Brasilien für Fluminense.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Serie A
Fluminense
Mailand
Thiago Silva

Weitere Infos

Serie A Serie A
Serie A Serie A
Fluminense Logo Fluminense Rio Janeiro
Mailand Logo AC Mailand
Thiago Silva Thiago Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert