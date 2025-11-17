Mit 41: Thiago Silva zurück nach Europa?

Innenverteidiger Thiago Silva könnte mit 41 Jahren noch einmal den Weg zurück nach Europa wagen. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, erwägt der AC Mailand, den Brasilianer im Winter zurückzuholen. Bei den Rossoneri werde seit Wochen über diese Möglichkeit gesprochen.

Grund dafür ist unter anderem, dass DFB-Junior David Odogu (19), der vom VfL Wolfsburg gekommen war, noch zu weit weg von der Startelf ist. Silva war vor 16 Jahren von Fluminense nach Mailand gewechselt, wo er dreieinhalb erfolgreiche Jahre verbrachte. Im Spätherbst seiner Karriere könnte Silva jetzt noch einmal zurückkehren. Aktuell kicker er in Brasilien für Fluminense.