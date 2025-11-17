Menü Suche
Serie A

Zieht Tel schon weiter?

von Remo Schatz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Mathys Tel im Einsatz für die Spurs @Maxppp

Die AS Rom will im Winter die Offensive verstärken und beschäftigt sich konkret mit Joshua Zirkzee (24) von Manchester United. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat die Alternative zum Niederländer ebenfalls eine Vergangenheit beim FC Bayern. Demnach ist Mathys Tel (20) von Tottenham Hotspur ins Visier der Roma geraten.

Bei Zirkzee planen die Giallorossi ein Leihgeschäft samt Kaufklausel. Die Höhe der Kaufvereinbarung beziffert die ‚Gazzetta dello Sport‘ auf mindestens 35 Millionen Euro. Aufgrund der Konkurrenz durch den FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin sollen neben Tel und die beiden Shootingstars Said El Mala (19) vom 1. FC Köln sowie Franculino (21) vom FC Midtjylland ins Blickfeld der Italiener geraten sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Serie A
Premier League
Rom
Spurs
Mathys Tel

