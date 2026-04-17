Leweling: „Alles ist top, aber…“

Jamie Leweling (25) hat unterstrichen, wie wohl er sich beim VfB Stuttgart fühlt. Gegenüber ‚Sky‘ gesteht der Angreifer, er sei am Neckar grundsätzlich „sehr zufrieden. Da gibt’s dann wenige Vereine, die das toppen können, wo ich dieses Standing hätte oder mich so wohlfühlen würde.“

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Seit 2024 war Leweling in 118 Pflichtspielen an 40 Toren direkt beteiligt. „Es ist schwer, dass ein Verein all das mitbringt, was ich hier gerade habe. Die Stadt ist cool, die Mannschaft ist cool, die Fans – alles ist top“, erklärt der 25-Jährige und schickt eine Einschränkung hinterher: „Deswegen muss schon was Großes kommen, wo ich sage: ‚Oh, da überlege ich es mir.‘“