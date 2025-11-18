Hjulmand erläutert Grimaldo-Wende

Kasper Hjulmand ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er Alejandro Grimaldo (30) zuletzt auch im offensiven Mittelfeld, statt nur auf der linken Schiene eingesetzt hat. „Ich habe seine Spiele auf der linken Seite gesehen, in denen er und Florian Wirtz zusammengespielt haben“, begründet Bayer Leverkusens Cheftrainer die taktische Umstelllung gegenüber ‚Sky‘, „sie haben immer wieder rotiert. Ich habe gesehen, wie wohl sich Grimaldo im Zentrum gefühlt hat. Dann haben wir einige Spiele gemacht, und ich habe gemerkt, wie viel er unserem Spiel im Zentrum geben kann.“

2023 war Grimaldo ablösefrei von Benfica Lissabon zum Werksklub gekommen. Seither gehört der spanische Nationalspieler (elf Länderspiele) zu den absoluten Dauerbrennern und Leistungsträgern. Unter Xabi Alonso und Erik ten Hag klebte Grimaldo zumeist auf der linken Außenbahn, Hjulmand setzt ihn auch gerne im Zentrum ein. „Ich mag diese Spieler, die die üblichen Spielmuster einer Mannschaft aufbrechen können, weil ich finde, dass der Fußball manchmal zu sehr auf geradlinige Bewegungen fixiert ist und sich immer mehr in Richtung Dynamik entwickelt“, so der 53-jährige Cheftrainer.