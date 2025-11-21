Werder: Ganz bittere Nachrichten für Wöber

Für Maximilian Wöber wird es bis Jahresende keine Bundesliga-Minuten mehr geben. Der Innenverteidiger von Werder Bremen ist laut ‚Bild‘ verletzungsbedingt länger raus als erwartet. Peter Niemeyer, Leiter Lizenzbereich bei den Bremern, bestätigt gegenüber der Boulevardzeitung: „Bei Maxi dauert es leider länger. Die Heilung der Verletzung verläuft etwas langsamer als erhofft. Die Chancen sind gesunken, dass er dieses Jahr noch für uns um Punkte kämpfen kann.“

Im Sommer kam Wöber per Leihe von Leeds United zum Bundesligaklub. Bisher kam der Linksfuß aber nur im DFB-Pokal zum Einsatz, dort zog er sich einen Muskelbündelriss zu. Bis Ende Dezember ist lediglich der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb angedacht.