Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Zwei wichtige Rückkehrer bei Bayer?

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Nathan Tella liegt auf dem Boden @Maxppp

Bayer Leverkusen kann wohl zeitnah wieder auf Nathan Tella (26) und Axel Tape (18) zurückgreifen. Laut dem ‚kicker‘ ist das Duo nach wochenlanger Verletzungspause am heutigen Dienstag wieder ins Training der Werkself eingestiegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offensivmann Tella fehlte seit dem 12. September wegen einer Knieverletzung, Abwehrspieler Tape plagte seit dem 1. Oktober eine Oberschenkelverletzung. Ob die beiden gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) wieder einsatzbereit sind, ist aber noch offen. Während die Chancen für Tella dem ‚kicker‘ zufolge gut stehen, ist bei Tape noch Vorsicht geboten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Nathan Tella
Axel Tape-Kobrissa

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Nathan Tella Nathan Tella
Axel Tape-Kobrissa Axel Tape-Kobrissa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert