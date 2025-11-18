Zwei wichtige Rückkehrer bei Bayer?

Bayer Leverkusen kann wohl zeitnah wieder auf Nathan Tella (26) und Axel Tape (18) zurückgreifen. Laut dem ‚kicker‘ ist das Duo nach wochenlanger Verletzungspause am heutigen Dienstag wieder ins Training der Werkself eingestiegen.

Offensivmann Tella fehlte seit dem 12. September wegen einer Knieverletzung, Abwehrspieler Tape plagte seit dem 1. Oktober eine Oberschenkelverletzung. Ob die beiden gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) wieder einsatzbereit sind, ist aber noch offen. Während die Chancen für Tella dem ‚kicker‘ zufolge gut stehen, ist bei Tape noch Vorsicht geboten.