Offiziell 2. Bundesliga

FCK: Hengen bleibt auf dem Betzenberg

von Remo Schatz - Quelle: fck.de
3 min.
Thomas Hengen ist Geschäftsführer Sport in Kaiserslautern @Maxppp

Thomas Hengen bleibt dem 1. FC Kaiserslautern erhalten. Wie die Pfälzer offiziell bestätigen, hat der Sportchef seinen Vertrag ausgedehnt. Eine Vertragslänge nennt der Zweitligist nicht, die Entscheidung zur Verlängerung habe „der Beirat einstimmig“ getroffen.

Der 51-jährige Geschätsführer zeichnet sich seit März 2021 verantwortlich für die sportlichen Geschicke der Roten Teufel. In der zweiten Liga hat sich der FCK etablieren können, aktuell rangiert man auf Rang sechs. Der Relegationsplatz ist mit drei Punkten Rückstand in Sichtweite.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
