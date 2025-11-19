Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer-Abschied: Der Stand bei Echeverri

von David Hamza - Quelle: Germán García Grova
1 min.
Claudio Echeverri vor einer Partie @Maxppp

Die Gerüchte um eine Leihrückkehr von Claudio Echeverri (19) zu River Plate werden heißer. ‚TyC Sports‘- und ‚Radio La Red‘-Journalist Germán García Grova berichtet, dass es zwar noch keine konkreten Verhandlungen gibt, der Spieler aber gegenüber Freunden seinen Wunsch geäußert hat, er wolle zum argentinischen Traditionsklub zurückkehren. Vor knapp zwei Jahren war Echeverri für 18 Millionen Euro von River zu Manchester City gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer folgte die Leihe zu Bayer Leverkusen, bei der Werkself kann der Mittelfeldspieler aber nicht überzeugen (105 Ligaminuten). Wie es mit Echeverri weitergeht, wollen Bayer und City zeitnah am Rande des direkten Aufeinandertreffens in der Champions League besprechen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Primera Division
Premier League
Leverkusen
ManCity
River
Claudio Echeverri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Primera Division Primera Division
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
ManCity Logo Manchester City FC
River Logo River Plate
Claudio Echeverri Claudio Echeverri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert