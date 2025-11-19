Bayer-Abschied: Der Stand bei Echeverri

Die Gerüchte um eine Leihrückkehr von Claudio Echeverri (19) zu River Plate werden heißer. ‚TyC Sports‘- und ‚Radio La Red‘-Journalist Germán García Grova berichtet, dass es zwar noch keine konkreten Verhandlungen gibt, der Spieler aber gegenüber Freunden seinen Wunsch geäußert hat, er wolle zum argentinischen Traditionsklub zurückkehren. Vor knapp zwei Jahren war Echeverri für 18 Millionen Euro von River zu Manchester City gewechselt.

Im vergangenen Sommer folgte die Leihe zu Bayer Leverkusen, bei der Werkself kann der Mittelfeldspieler aber nicht überzeugen (105 Ligaminuten). Wie es mit Echeverri weitergeht, wollen Bayer und City zeitnah am Rande des direkten Aufeinandertreffens in der Champions League besprechen.