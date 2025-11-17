BVB-Zukunft: Hat sich Adeyemi bereits entschieden?

Borussia Dortmund möchte gerne mit Karim Adeyemi verlängern, der Offensivspieler zögert allerdings noch. Unter anderem eine Ausstiegsklausel verlangt der Offensivspieler, was auf Dortmunder Seite nicht gerade für Begeisterung sorgt. Manchester United und der FC Arsenal zeigen Interesse, Sacha Tavolieri bringt auch den FC Chelsea ins Spiel. Eine erste Entscheidung soll der 23-Jährige nun getroffen haben.

Tavolieri zufolge will Adeyemi die Schwarz-Gelben im kommenden Sommer verlassen. Bei der WM 2026 wolle sich der pfeilschnelle Angreifer ins Schaufenster spielen, um danach einen, in seinen Augen gerechtfertigten, großen Vertrag abzusahnen. Ob der Bericht tatsächlich der Wahrheit entspricht, bleibt abzuwarten, schaden dürfte er Adeyemis Verhandlungsposition aber keineswegs.

An der Strobelallee läuft das Arbeitspapier des Ex-Salzburgers nur noch bis 2027, weshalb der kommende Sommer die letzte Option für den BVB darstellt, mit Adeyemi Kasse zu machen. 80 Millionen haben die Verantwortlichen intern als Preisschild ausgerufen, Priorität hat aber noch immer eine Verlängerung, auch wenn die Folgen aus dem Waffen-Skandal noch abzuwarten bleiben. Sehen wir den Nationalspieler auch über den kommenden Sommer hinaus noch in der Bundesliga?