Icardi lehnt 120-Millionen-Angebot ab

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Mauro Icardi im Duell mit Radu Dragusin @Maxppp

Mauro Icardi hätte in Saudi-Arabien viel Geld verdienen können, entschied sich aber 2023 im Anschluss an seine Leihe für einen festen Wechsel von Paris St. Germain zu Galatasaray. „Im Sommer 2023 lehnte er ein Angebot aus Saudi-Arabien über mehr als 120 Millionen Euro netto für drei Jahre ab, weil er die Zuneigung der Fans spürte und sich für einen Verbleib im Verein entschied“, lässt sich Icardis Berater George Gardi von ‚Sky‘ zitieren.

Trotz einiger Jokereinsätze trifft Icardi bei Galatasaray immer noch regelmäßig. Sechs Saisontreffer stehen aus elf Ligaspielen zu Buche. Der Vertrag des 32-jährigen Argentiniers läuft im kommenden Sommer aus. Noch ist offen, wie es im Anschluss weitergeht.

