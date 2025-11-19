Bayerns Glücksfall mit Antony

Auf den letzten Metern des Sommertransferfensters brach beim FC Bayern die Panik aus. Die Ausleihe von Nicolas Jackson (24) drohte zwischenzeitlich zu platzen – stattdessen fragten die Münchner zahlreiche andere Offensivspieler an. Darunter auch Antony. Das berichtete der brasilianische Nationalspieler mittlerweile schon mehrfach selbst.

Erst diese Woche plauderte der 25-Jährige im Interview mit ‚Globo Esporte‘ sogar über ein Telefonat mit Trainer Vincent Kompany. Doch obwohl die Bayern ihm mit sieben Millionen Euro doppelt so viel Gehalt boten, wie er nun bei Betis Sevilla verdient, blieb Antony standhaft: „Alles war bereits besprochen. Ich konnte das weder mir noch dem Verein antun.“

Für die Bayern hat sich die Standhaftigkeit von Antony als echter Glücksfall erwiesen. Denn wäre der spielstarke Rechtsaußen mit dem starken linken Fuß nach München gekommen, hätte der Lauf der Dinge für den Shootingstar der Bayern eine ganz andere Richtung genommen.

Karl hat freie Bahn

Lennart Karl darf mit nur 17 Jahren schon reichlich Profiluft schnuppern. 13 Einsätze, zwei Traumtore und eine Vorlage stehen zu Buche. Außerdem debütierte Karl schon für die deutsche U21, traf auch dort und gilt schon jetzt als Kandidat für die WM-Teilnahme mit der A-Nationalmannschaft.

Genau wie Antony ist Karl auf dem rechten Flügel zu Hause, zieht von dort gerne mit dem starken linken Fuß nach innen und sucht den Abschluss. Hätte der erfahrenere Antony diesen Posten als Backup von Michael Olise (23) geblockt, hätten die Bayern wohl kaum ein Eigengewächs im Profikader etablieren können, das schon jetzt zu den Publikumslieblingen zählt und sich und dem Verein in Windeseile einen riesigen Marktwert schafft. Notgedrungen auf die Jugend statt auf einen millionenschweren prominenten Spieler aus dem Ausland zu setzen, scheint sich in diesem Fall voll auszuzahlen.