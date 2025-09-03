Bayerns wilde Deadline-Versuche

Am Ende wurde es Nicolas Jackson. Nach einer nervenaufreibenden Transferperiode konnte man zumindest den 24-jährigen Stürmer auf Leihbasis an die Isar locken. Dafür fließt eine üppige Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro an den FC Chelsea. Die unter bestimmten Bedingungen greifende Kaufpflicht liegt sogar bei 65 Millionen Euro. Doch auch bei zwei anderen Kandidaten gab es kurz vor Schluss mehr oder weniger wilde Versuche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Antony (25) gegenüber dem Radiosender ‚COPE‘ verrät, hat ihn der Rekordmeister einen Tag vor dem Deadline Day bezüglich eines Wechsels kontaktiert. Dem Flügelspieler zufolge haben die Bayern ihm mit sieben Millionen Euro doppelt so viel Gehalt geboten, wie er nun bei Betis Sevilla verdient. Allerdings handelten sich die Münchner eine Absage ein, da der Brasilianer, der zu dem Zeitpunkt noch in den Diensten von Manchester United stand, sein Wort bei den Andalusiern halten wollte.

Keine Antwort

Auch bei Ademola Lookman wurde der deutsche Meister am Deadline Day vorstellig. Den 27-Jährigen wollte man ebenfalls ausleihen, zudem wurde Atalanta Bergamo eine Kaufoption von 28 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Laut Fabrizio Romano haben die Italiener die Offerte aber nicht in Betracht gezogen, nicht einmal eine Antwort schickte man an die Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon bei den Transferverhandlungen mit Inter Mailand machte Bergamo deutlich, dass man sich eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro für den flexiblen Angreifer vorstelle. Zudem bevorzugte man einen direkten Verkauf und kein Leihgeschäft. Mit Jackson konnten sich die Münchner zumindest im Sturmzentrum am Ende dann aber doch noch eine Verstärkung sichern.