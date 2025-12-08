Millionen-Ablöse: Mann vor Hannover-Abflug

Geschäftsführer Sport Marcus Mann wird Hannover 96 voraussichtlich verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Funktionär eine grundsätzliche Einigung mit RB Salzburg erzielt. Die Eckdaten des Vertrags seien bereits besprochen.

In Österreich soll Mann den zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Rouven Schröder beerben. Für den 41-Jährigen greift Salzburg dem Bericht zufolge tief in die Tasche. Bis zu zwei Millionen Euro soll Mann kosten.