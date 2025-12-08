Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Millionen-Ablöse: Mann vor Hannover-Abflug

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Marcus Mann mit einem breiten Lachen im Gesicht @Maxppp

Geschäftsführer Sport Marcus Mann wird Hannover 96 voraussichtlich verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Funktionär eine grundsätzliche Einigung mit RB Salzburg erzielt. Die Eckdaten des Vertrags seien bereits besprochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Österreich soll Mann den zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Rouven Schröder beerben. Für den 41-Jährigen greift Salzburg dem Bericht zufolge tief in die Tasche. Bis zu zwei Millionen Euro soll Mann kosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Hannover
Salzburg
Marcus Mann

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Salzburg Logo FC Salzburg
Marcus Mann Marcus Mann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert