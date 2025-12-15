Thiago Silva verabschiedet sich

Thiago Silva wird Fluminense voraussichtlich verlassen. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat sich der 41-Jährige nach der Niederlage gegen Vasco da Gama (3:4 n.E.) in der Kabine von seinen Mitspielern verabschiedet. Damit löst der Verteidiger seinen bis Sommer 2026 datierten Vertrag vorzeitig auf und wird ab Januar ablösefrei auf dem Markt verfügbar sein.

Ob Silva seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Im Raum steht eine Rückkehr nach Europa. In den vergangenen Wochen wurde der Brasilianer immer wieder mit einem neuerlichen Engagement beim AC Mailand in Verbindung gebracht. Laut eigenen Aussagen ist sein großer Traum, an der Weltmeisterschaft 2026 teilzunehmen.