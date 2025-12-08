Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

VfB: Milosevic hinterlegt Wechselwunsch

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jovan Milosevic (re.) jubelt @Maxppp

Jovan Milosevic will nicht mehr im Trikot des VfB Stuttgart auflaufen. Der Stürmer hat laut ‚Sky‘ seinen Wechselwunsch bei den Schwaben hinterlegt. Noch bis zum Jahreswechsel ist er an Partizan Belgrad verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der serbischen Heimat nahm der 20-Jährige zuletzt eine starke Entwicklung. 15 Tore und vier Vorlagen in 22 Pflichtspielen belegen das. Partizan will Milosevic mit aller Macht halten, auch das Toptalent selbst will bleiben. Problem: Die Belgrader können sich wohl nur eine weitere Leihe leisten. Die Gespräche mit dem VfB sollen in den kommenden Tagen starten. Auch der FC Sevilla klopfte schon an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Partizan
Jovan Milošević

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Partizan Logo Partizan Belgrad
Jovan Milošević Jovan Milošević
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert