VfB: Milosevic hinterlegt Wechselwunsch

Jovan Milosevic will nicht mehr im Trikot des VfB Stuttgart auflaufen. Der Stürmer hat laut ‚Sky‘ seinen Wechselwunsch bei den Schwaben hinterlegt. Noch bis zum Jahreswechsel ist er an Partizan Belgrad verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der serbischen Heimat nahm der 20-Jährige zuletzt eine starke Entwicklung. 15 Tore und vier Vorlagen in 22 Pflichtspielen belegen das. Partizan will Milosevic mit aller Macht halten, auch das Toptalent selbst will bleiben. Problem: Die Belgrader können sich wohl nur eine weitere Leihe leisten. Die Gespräche mit dem VfB sollen in den kommenden Tagen starten. Auch der FC Sevilla klopfte schon an.