Diagnose da: Batshuayi lange raus

von Dominik Schneider - Quelle: eintracht.de
Michy Batshuayi im SGE-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss eine ganze Weile auf Michy Batshuayi verzichten. Wie die Adlerträger mitteilen, zog sich der 32-jährige Belgier beim 0:6-Debakel gegen RB Leipzig einen Mittelfußbruch zu.

Eintracht Frankfurt
ℹ️ Michy Batshuayi hat sich im Bundesligaspiel in Leipzig am vergangenen Samstag einen Mittelfußbruch zugezogen. Der 32-jährige Stürmer wurde heute erfolgreich operiert wird bis auf Weiteres ausfallen.

Gute Besserung, @mbatshuayi! ❤️‍🩹

#SGE
Der Mittelstürmer wurde bereits erfolgreich operiert, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Zur Ausfallzeit machen die Frankfurter keine Angabe, die ‚Bild‘ spekuliert auf „mindestens drei Monate“, die der Torjäger nicht zur Verfügung stehen wird. Das verschärft für die SGE auch nochmal den Handlungsdruck auf dem Wintertransfermarkt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
