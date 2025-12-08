Diagnose da: Batshuayi lange raus

Eintracht Frankfurt muss eine ganze Weile auf Michy Batshuayi verzichten. Wie die Adlerträger mitteilen, zog sich der 32-jährige Belgier beim 0:6-Debakel gegen RB Leipzig einen Mittelfußbruch zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelstürmer wurde bereits erfolgreich operiert, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Zur Ausfallzeit machen die Frankfurter keine Angabe, die ‚Bild‘ spekuliert auf „mindestens drei Monate“, die der Torjäger nicht zur Verfügung stehen wird. Das verschärft für die SGE auch nochmal den Handlungsdruck auf dem Wintertransfermarkt.