Milan will Bayern-Talent sofort

Adin Licina (18) könnte den FC Bayern schon im Winter in Richtung Italien verlassen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beschäftigt sich der AC Mailand konkret mit einem Januar-Transfer. Der Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus, entsprechend würde die Ablöse überschaubar ausfallen. Die Bayern wollen sich allerdings eine hohe Weiterverkaufbeteiligung oder ein Rückkaufsrecht sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Licina gehört zu den großen Talenten am Bayern-Campus, angesichts der fehlenden Profi-Perspektive will der Flügelspieler den Rekordmeister aber im kommenden Jahr verlassen. Neben Milan wird auch Inter Mailand, Juventus Turin, Sporting Lissabon und Real Sociedad gesteigertes Interesse nachgesagt.