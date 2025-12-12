Liverpool-Krach: Besonderer Rat an Salah

MLS-Commissioner Don Garber hat Mohamed Salah (33) ermutigt, einen Wechsel in die US-amerikanische Fußballiga in Erwägung zu ziehen. „Sollte sich Salah jemals für einen Wechsel in die Major League Soccer entscheiden, würden wir ihn natürlich mit offenen Armen empfangen. Ich würde ihm raten, sich mit Leo Messi und Thomas Müller in Verbindung zu setzen und sich anzusehen, wie glücklich und erfolgreich sie dort sind und wie sehr sie die Major League Soccer angenommen haben“, so Garber gegenüber ‚Fox Sports‘.

Salah sorgte vergangene Woche mit einem brisanten Interview für Aufsehen, in dem er unter anderem öffentlich mit einem Wechsel liebäugelte. Neben mehreren Interessenten aus Saudi-Arabien kursierten zuletzt auch Gerüchte um den San Diego FC und Chicago Fire. Der Vertrag des Ägypters bei den Reds läuft bis 2027.