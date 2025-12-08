Bayern-Flirt Baleba bevorzugt anderen Klub

Carlos Baleba (21) bleibt ein spannendes Transferziel für den FC Bayern München, allerdings scheint der kamerunische Mittelfeldspieler seine sportliche Zukunft eher bei einem anderen Klub zu sehen. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, favorisiert Baleba einen Wechsel zu Manchester United, wo man angesichts der hohen Ablöseforderung von kolportierten 85 Millionen Euro derzeit jedoch noch zurückhaltend agiert. Beim deutschen Rekordmeister ist die Personalie Baleba schon länger ein Thema, nicht zuletzt aufgrund der weiterhin ungeklärten Zukunft von Leon Goretzka (30).

Auch United zeigte bereits im vergangenen Sommer konkretes Interesse, scheiterte damals jedoch an den enormen Preisvorstellungen der Seagulls von bis zu 116 Millionen Euro. Trotz des inzwischen reduzierten Preisschilds agieren die Red Devils aktuell vorsichtig und prüfen parallel weitere Optionen innerhalb der Premier League.