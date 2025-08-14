Menü Suche
116 Millionen für Baleba

von David Hamza - Quelle: The Telegraph
Carlos Baleba im Zweikampf @Maxppp

Brighton & Hove Albion hat Carlos Baleba (21) ein extrem hohes Preisschild verpasst. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge bewerten die Seagulls den defensiven Mittelfeldspieler mit umgerechnet 116 Millionen Euro. Konkretes Interesse an einer Verpflichtung zeigt Manchester United. Die aufgerufene Summe wollen die Red Devils allerdings nicht zahlen.

Baleba steht noch bis 2028 bei Brighton unter Vertrag. Der Premier League-Klub hatte den kamerunischen Linksfuß (vier Länderspiele) vor zwei Jahren für 27 Millionen Euro vom OSC Lille geholt.

