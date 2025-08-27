Ausstiegsklausel-Update: PSG erklärt Olise zum Wunschziel

Beim 6:0-Auftaktsieg gegen RB Leipzig machte Michael Olise mit zwei Toren da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte. Beim FC Bayern München soll er neben dem derzeit verletzten Jamal Musiala (22) das Aushängeschild werden. Doch kampflos gibt Europas Elite den Offensivspieler nicht auf.

Allen voran Paris St. Germain hat den 23-Jährigen laut ‚Sky‘ längst zum Wunschziel erklärt. Der Champions League-Sieger ist bereits im Hintergrund aktiv geworden, um den Franzosen in einem der kommenden Transferfenster in den Prinzenpark zu lotsen. Auch andere Spitzenklubs wittern eine Chance.

Die Zügel hat jedoch der Rekordmeister in der Hand. In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte über eine Ausstiegsklausel in Olises Vertrag. Dem Bezahlsender zufolge enthält das Arbeitspapier des Linksfußes beim Ligaprimus, welches noch bis 2029 läuft, aber keine solche Klausel. Deshalb blickt man an der Säbener Straße noch gelassen auf die Personalie Olise.