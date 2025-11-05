Menü Suche
Laimer-Entscheidung noch dieses Jahr?

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Konrad Laimer im Bayern-Trikot @Maxppp

Konrad Laimer ist aus den Plänen von Vincent Kompany beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, könnte sich das für den Österreicher auch finanziell widerspiegeln. Demnach soll das Grundgehalt im neuen Arbeitspapier des 28-Jährigen „leicht angehoben werden“. Das aktuelle Basisgehalt schätzt die Boulevardzeitung auf neun Millionen Euro.

Die Gespräche über einen neuen Kontrakt sind längst gestartet, ein schriftlicher Entwurf soll aber noch nicht vorliegen. Mit einem langen Poker wird aber nicht gerechnet. Laimer fühlt sich sichtlich wohl in München. Folglich könnte die Unterschrift unter einem neuen Vertrag noch in diesem Jahr erfolgen. Aktuell ist der 53-fache Nationalspieler bis 2027 vertraglich gebunden.

