PSG: Große Sorgen um Hakimi & Dembélé

Für Paris St. Germain ist die gestrige 1:2-Niederlage im Champions League-Kracher gegen den FC Bayern in mehrfacher Hinsicht bitter verlaufen. Nach einem groben Einsteigen von Luis Díaz (28), für das der Bayern-Doppelpacker mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde, knickte Achraf Hakimi (27) mit dem linken Fuß böse um und musste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit unter Tränen und großen Schmerzen ausgewechselt werden.

Laut ‚L’Équipe‘ wird der Rechtsverteidiger drei bis fünf Wochen ausfallen. Er könnte daher, vorbehaltlich weiterer Testergebnisse, Anfang Dezember zurückkehren. Obendrein bangt PSG erneut um Ousmane Dembélé (28). Der Offensivstar, der sich schon in den vergangenen Wochen mit Oberschenkelproblemen herumgeplagt hatte, verließ verletzungsbedingt nach 25 Minuten das Feld. Auch beim Ballon d’Or-Gewinner ist der ‚L’Équipe‘ zufolge voraussichtlich mit einer mehrwöchigen Pause zu rechnen.