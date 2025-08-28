Menü Suche
Bundesliga-Wechsel: Paqarada verlässt Köln

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Paqarada schaut in die Kamera @Maxppp

Der 1. FC Köln hat doch noch einen Abnehmer für den aussortierten Leart Paqarada (30) gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Linksverteidiger kurz vor einem Engagement beim 1. FC Heidenheim. Der Deal soll sogar schon am heutigen Donnerstag offiziell gemacht werden. Ein Jahr vor Vertragsende wird von einer Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich ausgegangen, sollte Heidenheim der Klassenerhalt gelingen.

Bei der Bundesliga-Konkurrenz winkt Paqarada eine Anstellung bis 2027. Derweil würden die Kölner gerne Raphael Obermair (29) vom SC Paderborn als Nachfolger an Bord holen, die Verpflichtung ist allerdings angesichts der hohen Ablöseforderung äußerst schwierig umzusetzen.

